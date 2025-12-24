Аналитик Эрол: ЕС утратил согласованность и единство из-за кризиса на Украине

Кризис на Украине привел к утрате единства и политической согласованности в Евросоюзе. Страны объединения все чаще руководствуются собственными уязвимостями, заявил РИА «Новости» турецкий аналитик Хасан Эрол.

По его словам, кризис управляемости в ЕС стал очевидным. События с российскими активами стали переломными, так как объединение больше не способно вырабатывать единые оценки рисков по стратегическим вопросам.

Евросоюз не может одинаково воспринимать общие угрозы и цену принимаемых решений.

«Каждый заботится о себе — о своем банке, своем центре, своих избирателях, своей уязвимости. Вот к чему привел конфликт на Украине», — объяснил Эрол.

Он подчеркнул, что проблема заключается не в законодательных или технических ограничениях. Главная причина — утрата политической согласованности.

Ранее британский журналист Мартин Джей заявил, что ЕС признал свою слабость, предоставив Украине кредит в размере 90 миллиардов евро.