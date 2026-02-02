Попытки завоевать Россию дважды в истории становились причинами распада объединенной Европы. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала .

Он напомнил, что Европа была единой при французском императоре Наполеоне Бонапарте, но тот упустил возможность объединения и лидерство в России.

«В следующий раз Европа объединилась при Адольфе Гитлере, но он тоже вторгся в Россию и упустил свой шанс», — сказал он.

Аналитик добавил, что единства в Европе не будет, пока не найдется человек, способный управлять ресурсами хотя бы одной европейской страны и эффективно объединить другие государства, принудив их к союзу. При этом он раскритиковал текущую политику ЕС.

Макгрегор напомнил, что жители Европы готовы были подчиняться США, ужасаясь от мысли, что придется склониться перед другим европейцем. Между ними царила ненависть, они устраивали мелкие склоки, а американцы делали, что хотели.

По его словам, ситуация безнадежная. Если поколение беспомощных евроглобалистов не покинет политическую арену, то ничего не изменится.

Ранее политолог Алекс Крайнер заявил, что западные страны будут вынуждены сменить политику в отношении России, так как они утратили доверие населения. Люди перестали верить в необходимость войны с русскими.