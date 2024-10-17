Британия попросит Китай объяснить «помощь» России на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми планирует обсудить с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И вопрос о якобы оказываемой Китаем помощи России на Украине. Об этом сообщили источники издания Financial Times .

«Лэмми на встрече с Ван И намерен поднять вопрос поддержки Пекином Москвы в конфликте на Украине, а также обсудить обеспокоенность Лондона по поводу нарушений прав человека в Китае», — написали авторы материала.

Лэмми обсудит со своим коллегой как спорные вопросы, так и сферы, в которых страны могут сотрудничать.

Ранее в США заявили, что Китай встал на сторону России в украинском конфликте. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках американской стороны повернуть АСЕАН против России и КНР.

Как отмечал научный сотрудник Центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн, мировой порядок, в котором доминирует Запад, в Азии уже начал рушиться. Государства теперь самостоятельно справляются с задачами.