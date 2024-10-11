Сегодня 15:01 Лавров заявил о попытках США повернуть АСЕАН против России и Китая Фото: РИА «Новости»
США и их союзники взяли курс на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона. На это указал глава МИД России Сергей Лавров по итогам XIX Восточноазиатского саммита в Лаосе. Его процитировала
пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«Запад хочет сделать АСЕАН своим главным партнером и нацелить это партнерство прежде всего против интересов России и Китая», — подчеркнул министр.
Он отметил, что многосторонняя система, выстроившаяся вокруг ассоциации, за десятилетия доказала свою востребованность.
В июле
в китайском издании Global Times появилась статья, автор которой — ученый Цуй Хэн — отметил, что Запад потерял доминирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а АСЕАН не позволяет НАТО «распространять щупальца» в Азии.
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