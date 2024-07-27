Западу напомнили о конце его доминирования и обрубании «щупалец» в Азии
Global Times: Запад потерял доминирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Мировой порядок, в котором доминирует Запад, в Азии уже начал рушиться. Об этом заявил научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн, его процитировало издание Global Times.
Он отметил, что азиатские страны теперь решают поставленные задачи сами, без Запада.
«Появилась тенденция к двустороннему или многостороннему сотрудничеству незападных стран с целью доминирования в региональных процессах», — указал Цуй Хэн.
Эксперт напомнил, что региональную архитектуру поддерживают Россия и Китай. По его мнению, в центре этой системы лежит АСЕАН, который не дает Североатлантическому альянсу «распространять щупальца» в Азии.
За день до этого министр иностранных дел КНР Ван И рассказал, что Россия, Китай и Лаос укрепляют стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и содействуют его развитию. Он добавил, что азиатские страны сближаются друг с другом на фоне различных рисков и вызовов.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что власти США пытаются «оказать стабилизирующее воздействие» на АТР. Они выразили готовность наладить с этими странами более тесное сотрудничество.