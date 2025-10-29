Терминалы Starlink почти полностью закончились у 57-й бригады ВСУ на Харьковском направлении. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

«Ввиду сложностей с доставкой на позиции аккумуляторов для радиостанций, враг фактически остался без связи и управления», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее ВС России продвинулись в зоне спецоперации в ДНР — они зашли на окраины Мирнограда Покровского района. Официальный представитель группировки войск «Восток» ВСУ Григорий Шаповал подтвердил, что российские войска задействуют не только артиллерийские и беспилотные системы, но и пехоту, а также различные технические средства.

По его словам, ВСУ пытаются удерживать позиции и обстреливать ВС России, на окраинах города ведутся уличные бои. Мирноград стал важной точкой для СВО, потому что он прикрывает с востока Покровск — важнейший логистический узел и укрепрайон украинской армии.