Стальной котел захлопнулся. Покровск и Мирноград станут «долиной смерти» для ВСУ?

Покровское направление стало ареной разворачивающейся военной драмы: российские подразделения, как стальной каток, неутомимо движутся вперед. На глазах формируется гигантский «котел», угрожающий поглотить несколько украинских бригад. Ключ к этой стратегической ловушке — город Мирноград. У ВСУ остается менее 20% территорий Донбасса, а дорога на Павлоград уже перерезана, что грозит полным окружением.

Прорыв на оперативный простор: флаг над Родинским и дорога на Павлоград Ключевым достижением последних дней стал выход российских войск к стратегически важному городу Родинское, где бойцы отряда «Шторм» 9-й бригады подняли свой флаг над административным зданием в центре. Еще более значимым успехом стало перерезание дороги на Павлоград, что, по мнению экспертов, создает непосредственную угрозу для всей украинской обороны в агломерации.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Украинский военный эксперт Константин Машовец подтвердил эту информацию. По его данным, россияне продвинулись в промзону западной части города и закрепились вдоль железной дороги от Межевой, фактически замкнув фланг наступающих группировок. «Расстояние между позициями российских войск в промзоне и районом Красного Лимана на северо-востоке от Покровска теперь составляет менее девяти километров. В самом Покровске ВСУ уверенно контролируют лишь северную часть города — территорию севернее железнодорожной станции, хотя и ее россияне плотно заминировали сбросами с воздуха. В центре города и районе Собачовка идут бои, и сейчас сложно понять, какая там у кого зона контроля», — отметил Машовец. Для продвижения в Покровске российские бойцы не ведут классических штурмов, а применяют тактику «скрытого проникновения» малыми пехотными группами по 5–10 человек.

Они накапливаются и атакуют лишь там, где это выгодно. Это делает структуру обороны ВСУ хаотичной и затрудняет украинским подразделениям выявление проникших групп. Эти группы действуют между позициями ВСУ, часто в гражданской одежде, пытаясь закрепиться в кварталах южной части города — от района Леонтовичей до промзоны. Константин Машовец украинский аналитик

Кольцо сжимается: в Мирнограде начались уличные бои Военные ВСУ отказываются говорить о полном окружении украинских сил в Покровске и Мирнограде. Однако угроза «клещей» становится все более реальной. Российские военные обозреватели утверждают о формировании огромного «котла», где могут оказаться несколько бригад ВСУ.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Вечером 28 октября официальный представитель группировки войск «Восток» ВСУ Григорий Шаповал в эфире телемарафона заявил, что бойцы ВС России зашли на окраины Мирнограда — там идут уличные бои. «Россияне используют не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства. ВСУ удерживают позиции и обустраивают фортификационные сооружения», — сообщил военный. При этом Шаповал отметил, что использовать отдельные виды вооружения сложно из-за того, что бои идут в городе. Нетрадиционный штурм Покровска во времена господства дронов Штурм Покровска тоже продолжается. Военный обозреватель Юрий Подоляка характеризует его как успешный «нетрадиционный» штурм, который «войдет в учебники по военному делу». По его словам, во время операции по окружению группировки ВСУ в районе Покровска и Мирнограда наши части совершали довольно рискованный маневр.

Штурм Покровска, уверен, войдет в учебники по военному делу. Это первый успешный «нетрадиционный» штурм крупного города в условиях господства дронов и нехватки пехоты у обороняющейся стороны <…> При этом, при попытке «во что бы то ни стало» удержать покровско-мирноградскую агломерацию противник понес очень большие потери, пытаясь организовывать логистику полуокруженной группировки. Юрий Подоляка

Однако, по данным Подоляки, противнику удалось вывести из окружения элитные подразделения. Зачистка и уничтожение окруженной группировки займет еще довольно много времени, добавил эксперт. Тем более, что сегодня дроны могут обеспечивать минимальное снабжение окруженных узлов сопротивления неделями.

Фото: Tsitsagi Nikita/news.ru / www.globallookpress.com

Зачем штурмуют Мирноград: как этот город стал ключевой точкой фронта Мирноград оказался в эпицентре боевых действий осенью 2024 года. Его стратегическая ценность в том, что он прикрывает с востока Покровск — важнейший логистический узел и укрепрайон ВСУ на Донбассе. Российские войска вышли к окраинам Мирнограда в конце лета 2024-го, а в сентябре ракетным ударом был разрушен ключевой Дмитровский мост, соединявший город с Покровском. Это событие стало переломным моментом в борьбе за этот населенный пункт. Улицы без жизни: как Мирноград опустел за два года За несколько лет военные действия радикально изменили облик города. В июле 2022 года украинские власти оценивали численность населения в 48 тысяч человек. К началу 2025 года из-за приближения линии фронта в Мирнограде оставалось не более трех тысяч жителей. Город, чья жизнь раньше вращалась вокруг угольной промышленности, стремительно опустел. Основой экономики Мирнограда всегда была добыча угля. Градообразующее предприятие «Мирноградуголь» объединяло несколько шахт. В углепромышленной сфере было занято около 30% трудоспособного населения. Однако к 2024 году отрасль, и без того находившаяся в кризисе, была окончательно парализована боевыми действиями. Над опустевшими улицами теперь безмолвно возвышаются терриконы — символы былой промышленной мощи, ставшие молчаливыми свидетелями сражений.