БПЛА ударил по многоэтажке в Керчи: пострадали 10 человек

Крючков сообщил об ударе БПЛА по многоэтажке в Керчи, 10 человек пострадали

Из-за атак БПЛА по жилому дому в Керчи пострадали 10 человек. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков .

«Трое местных жителей, в том числе и ребенок, попали в больницы», — уточнил он.

Ранее беспилотники атаковали коммерческий объект в Белгороде, он получил повреждения, пострадали три человека. ВСУ более 90 раз за сутки атаковали регион. Ранения получили 13 мирных жителей, в том числе двое детей.