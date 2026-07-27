БПЛА ударил по многоэтажке в Керчи: пострадали 10 человек
Крючков сообщил об ударе БПЛА по многоэтажке в Керчи, 10 человек пострадали
Из-за атак БПЛА по жилому дому в Керчи пострадали 10 человек. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Трое местных жителей, в том числе и ребенок, попали в больницы», — уточнил он.
Ранее беспилотники атаковали коммерческий объект в Белгороде, он получил повреждения, пострадали три человека. ВСУ более 90 раз за сутки атаковали регион. Ранения получили 13 мирных жителей, в том числе двое детей.
В Ярославской области при массовой атаке БПЛА осколочные ранения получил мужчина. Силы РЭБ и ПВО ликвидировали 40 дронов.
Глава Удмуртии Александр Бречалов 27 июля заявил о самой массированной атаке беспилотников с начала СВО.