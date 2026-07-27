При массовой атаке украинских БПЛА на Ярославскую область пострадал человек

Утром 27 июля Ярославская область подверглась массовой атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в телеграм-канале.

«Силами РЭБ и ПВО ликвидированы все 40 беспилотников. Осколочные ранения получил мужчина, ему оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал он.

В нескольких домах выбило стекла, также повреждения получил личный транспорт местных жителей. Евраев подчеркнул, что всем пострадавшим предоставят компенсацию.

«В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет», — добавил губернатор.

Ранее стало известно, что два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ в Брянской области.