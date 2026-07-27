ВСУ более 90 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Украинские боевики за сутки совершили 93 атаки на Белгородскую область, над регионом нейтрализовали 141 беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале заявил врио губернатора Александр Шуваев.

По его словам, ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области. В результате пострадали 13 мирных жителей, в том числе двое детей — мальчик 11 лет и его двухлетняя сестра.

«Противник совершил 10 артиллерийских обстрелов, также пять раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА», — добавил врио главы региона.

Из-за атаки загорелись несколько квартир в многоэтажке и более 15 припаркованных рядом автомобилей. Также из-за действий ВСУ частично разрушился частный дом, повреждения получили несколько многоквартирных домов.

Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщил о двух погибших из-за ночной воздушной атаки на Ростов-на-Дону. Ранения получили еще пять человек, включая двоих детей.