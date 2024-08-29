Боррель призвал снять ограничения на удары ВСУ по России

Боррель: нужно отменить все ограничения на использование западного оружия ВСУ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал выделить Украине средства ПВО и отменить все ограничения на использование западного оружия. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По его словам, необходимо снять все ограничения, мешающие Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России.

«Оборудование, которое мы поставляем Украине, должно использоваться полностью, чтобы Украина могла наносить удары по тем местам, откуда Россия наносит удары по ним», — сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии в социальной сети на минувшей неделе заявлял, что Евросоюз не участвует в боях в зоне спецоперации на Украине, но является заинтересованной стороной. Также он раскритиковал решение властей Германии сократить поддержку ВСУ. В Венгрии осудили верховного представителя ЕС по иностранным делам за подобные высказывания.

Ранее источники газеты Welt am Sonntag сообщали о планах глав МИД стран Европейского союза обсудить возможность отправки военных инструкторов на Украину.