Отправку военных инструкторов на Украину впервые обсудят в ЕС

WS: лавы МИД и обороны стран ЕС впервые обсудят отправку инструкторов на Украину

Kay Nietfeld/dpa
Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Главы министерств иностранных дел и обороны стран Евросоюза впервые обсудят возможность отправки военных инструкторов на Украину. Об этом сообщили источники газеты Welt am Sonntag.

Окончательное решение по этому вопросу необходимо принять «самое позднее» до ноября. Тему также обсудят в комитете по политике и безопасности ЕС, отметили авторы материала.

Они напомнили, что власти Украины в письме верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю призывали Евросоюз направить инструкторов в страну. За отправку военных специалистов на Украину выступают Дания, Франция, Швеция и страны Балтии, тогда как Венгрия, Германия, Австрия, Словения и Мальта выступают против из-за риска обострения конфликта.

Помощник президента России Николай Патрушев ранее сообщил, что Украина спланировала нападение на Курскую область с НАТО и западными спецслужбами. По его словам, именно страны Запада поставили во главе Украины «преступную хунту».

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