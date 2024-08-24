Главы министерств иностранных дел и обороны стран Евросоюза впервые обсудят возможность отправки военных инструкторов на Украину. Об этом сообщили источники газеты Welt am Sonntag .

Окончательное решение по этому вопросу необходимо принять «самое позднее» до ноября. Тему также обсудят в комитете по политике и безопасности ЕС, отметили авторы материала.

Они напомнили, что власти Украины в письме верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю призывали Евросоюз направить инструкторов в страну. За отправку военных специалистов на Украину выступают Дания, Франция, Швеция и страны Балтии, тогда как Венгрия, Германия, Австрия, Словения и Мальта выступают против из-за риска обострения конфликта.

Помощник президента России Николай Патрушев ранее сообщил, что Украина спланировала нападение на Курскую область с НАТО и западными спецслужбами. По его словам, именно страны Запада поставили во главе Украины «преступную хунту».