Боррель: Евросоюз стал частью конфликта на Украине

Евросоюз не участвует в боях в зоне спецоперации на Украине, но является заинтересованной стороной. Об этом в соцсети X заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он подтвердил, что исход украинского конфликта может определить будущее Европы и окажет серьезное влияние на мир.

«Мы должны думать об Украине, становясь участниками игры. Мы — часть этой игры», — отметил Боррель.

Также глава дипломатии ЕС выразил беспокойство из-за сокращения поддержки ВСУ со стороны Германии. По его мнению, ФРГ являлась ведущей страной в плане помощи Украине.

«Германия по абсолютным показателям намного больше других поддерживает Украину, гораздо больше, чем Франция», — подчеркнул он.

Ранее латвийский министр обороны Андрис Спрудс рассказал, сколько дронов государство направило Украине. По его словам, Латвия предоставила ВСУ порядка трех тысяч беспилотников, сообщило радио Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это заявление. Она обвинила латвийские власти в эскалации конфликта и «подливании масла в огонь».