Борьбу с беспилотниками назвали важнейшей частью обороны в зоне СВО | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 13:31 Борьбу с беспилотниками назвали важнейшей частью обороны в зоне СВО «Известия»: в зоне СВО изменилась оборона зенитно-ракетных установок от БПЛА РИА «Новости»

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Военные начали использовать различные способы защиты от вражеских беспилотников в зоне СВО. В связи с активным задействованием БПЛА изменилась защита зенитных ракетных комплексов, сообщили «Известия».

По информации издания, особую опасность представляют теперь не ударные вертолеты, а дроны-камикадзе. В связи с этим зенитно-ракетные установки прикрывают стрелки, которые используют для защиты «Стрелы» штатный пулемет.

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Журналисты добавили, что для обороны ЗРК «Тор» задействуют двух военных. Один из них использует комплекс радиоэлектронной борьбы и гладкоствольное ружье. Установки также защищаются дополнительной броней и «мангалом» — специальной металлической сеткой на каркасе.

Ранее в зоне спецоперации бойцы начали использовать для эвакуации роботов — подавителей дронов. Аппараты прикрывают эвакуационные группы в серой зоне.