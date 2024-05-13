Российские роботы — подавители дронов появились в зоне СВО | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 09:49 Российские роботы — подавители дронов появились в зоне СВО ТАСС: в зоне СВО роботы начали прикрывать эвакуационные группы РИА «Новости»

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Военные задействовали роботов — подавителей дронов для прикрытия эвакуационных групп в серой зоне боевых действий. Об этом ТАСС заявил генеральный директор компании-разработчика «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.

Основой для этих роботов стала система радиоэлектронной борьбы «Тритон», которая защищает от FPV-дронов и «сбросов» с беспилотников. По словам Осломенко, в серые зоны опасно направлять группы людей для эвакуации.

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«Поэтому мы сотрудничаем с теми, кто производит роботов: в концепции есть два робота с „Тритоном“, которые сопровождают или штурмовую группу, или роботов-штурмовиков», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что в будущем эта практика станет массовой.

Ранее компания «А-Системс» разработала устойчивый к средствам РЭБ автономный наземный беспилотный аппарат. Устройство может нести на себе до 40 килограммов нагрузки и выполнять задачи по разминированию. Беспилотник имеет возможность двигаться как на колесах, так и на гусеницах.