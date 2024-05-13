Российские роботы — подавители дронов появились в зоне СВО | 360°

13 мая 2024, 09:49
Российские роботы — подавители дронов появились в зоне СВО
ТАСС: в зоне СВО роботы начали прикрывать эвакуационные группы
Военные задействовали роботов — подавителей дронов для прикрытия эвакуационных групп в серой зоне боевых действий. Об этом ТАСС заявил генеральный директор компании-разработчика «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.
Основой для этих роботов стала система радиоэлектронной борьбы «Тритон», которая защищает от FPV-дронов и «сбросов» с беспилотников. По словам Осломенко, в серые зоны опасно направлять группы людей для эвакуации.
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«Поэтому мы сотрудничаем с теми, кто производит роботов: в концепции есть два робота с „Тритоном“, которые сопровождают или штурмовую группу, или роботов-штурмовиков», — подчеркнул специалист.
Он добавил, что в будущем эта практика станет массовой.
Ранее компания «А-Системс» разработала устойчивый к средствам РЭБ автономный наземный беспилотный аппарат. Устройство может нести на себе до 40 килограммов нагрузки и выполнять задачи по разминированию. Беспилотник имеет возможность двигаться как на колесах, так и на гусеницах.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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