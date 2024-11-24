Россия произвела и продолжает производить абсолютное большинство видов вооружений для нужд спецоперации на своей территории. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Абсолютное большинство военной техники, вооружений, техники специальной, так называемой, средств поражения, ракет, снарядов делается в нашей стране, в том числе и вот на таких предприятиях, где мы сегодня общаемся», — заявил он.

Медведев добавил, что на сегодняшний день России противостоит фактически весь блок НАТО. Кроме того, Запад ввел санкции против ряда стран, сотрудничающих с РФ. Подобное произошла с Ираном. Только это не помешало Москве сотрудничать с другими государствами.

Ранее Медведев назвал российский танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире, объяснив, что он отлично показал себя в реальных боестолкновениях в ходе спецоперации. До этого зампред Совбеза отметил, что Россия не стремится применять ядерное оружие, так как в Кремле нет сумасшедших.