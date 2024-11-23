Российское руководство не стремится применить ядерное оружие, так как в Москве сумасшедших нет. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya .

По его словам, в Кремле против использования ядерного оружия, но «это реально, когда это необходимо».

«В российском руководстве нет сумасшедших», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза РФ также добавил, что порог применения ЯО уже снизили в соответствии с новыми принципами ядерного сдерживания.

Ранее Медведев высказался о новейшей баллистической ракете средней дальности «Орешник», отметив, что она изменит ход украинского конфликта. До этого Медведев предупредил западных спонсоров Украины об ответе России на их действия, напомнив, в частности, что они передавали Киеву координаты для ударов по территории России и управляли атаками дальнобойных ракет.

До этого первый зампред коллегии ВПК Василий Тонкошкуров сообщил об обновлении ядерной триады России на 95% в ближайшее время.