В России назвали лучший в мире танк

Российский танк Т-90М «Прорыв» в условиях реального боестолкновения показал себя лучшим в мире. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Нам только что показали работу нашего лучшего, наверное, танка Т-90М „Прорыв“. Многие эксперты, я уж не говорю о том, что и сами военные, полагают, что это лучший танк настоящего времени — в сравнении в том числе с западными образцами», — заявил он.

По его словам, боевые офицеры, вернувшиеся с передовой, часто просят передать войскам именно этот танк, так как «это очень хорошее оружие».

Медведев подчеркнул, что одно дело, когда на бумаге описаны тактико-технические данные какого-либо вида оружия, а другое — его работа в условиях реального боя.

Медведев беседовал с арабским журналистов во время посещения «Уралвагонзавода».

В конце октября американское издание назвало самым лучшим в мире танком российский Т-72, который отлично себя показал в ходе спецоперации.