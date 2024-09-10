В США решили ввести новые санкции против Ирана. Поводом для ограничений стало сотрудничество с Россией, пояснил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции.

«Мы объявим о новых санкциях против Ирана позднее сегодня», — сказал он журналистам.

Рестрикции, по словам Блинкена, коснутся в том числе национального авиаперевозчика Iran Air.

Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок отмечал, что введенные против России ограничения провалились и не справились со своей основной задачей. Санкции не разрушили экономику страны, а только сделали ее более автономной.

Кроме того, в России предприняли все усилия, чтобы снизить зависимость от западных валют и развить партнерство с азиатскими и ближневосточными странами. Замруководителя финтехкомпании Only Bank Виталий Китайчук в беседе с 360.ru отмечал, что государство активно сотрудничает с государствами Азии, Ближнего Востока и Африки.