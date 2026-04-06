Больше 100 рейсов задержали в аэропорту Сочи из-за атаки дронов

В аэропорту Сочи задержали 115 рейсов после попытки атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

«Пассажиры ждут в очередях, спят на полу в зоне вылета, некоторые возвращаются в гостиницы», — отметил источник.

Ограничения на авиаперелеты действовали в регионе с 14:00 5 апреля до 04:00 6 апреля. В связи с этим воздушные гавани в административном центре края, а также в Сочи и Геленджике приостановили обслуживание рейсов. По информации канала, некоторые пассажиры ждут отправления более 16 часов.

Минобороны утром в понедельник рапортовало об уничтожении 50 дронов ВСУ над регионами России. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что в Новороссийске после атаки БПЛА пострадали восемь человек.

В воскресенье ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в Пулкове.