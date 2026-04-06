Силы ПВО сбили 50 украинских БПЛА над российскими регионами

Дежурные подразделения противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи сбили 50 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что дроны сбили над территорией Ростовской, Брянской и Белгородской областей, Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей.

Вечером 5 марта обломки сбитого беспилотника ВСУ попали в многоквартирный дом в Новороссийске, сообщал глава города Андрей Кравченко. Информация о пострадавших пока что не поступала. Кроме того, обломки дронов упали на территории двух предприятий в городе.

Кроме того, в воскресенье после удара удара беспилотника по сельскохозяйственной технике в Запорожской области погибли два человека. Глава региона Евгений Балицкий подчеркивал, что люди занимались обычным сельским трудом, а их техника не имела никакого отношения к военным задачам.