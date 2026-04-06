Кондратьев раскрыл последствия массированной атаки на Кубань

Кондратьев: дроны с утра атакуют Кубань, в Новороссийске ранены восемь человек

Украинские войска с утра воскресенья, 5 апреля, пытаются атаковать дронами Краснодарский край. ПВО все еще отражает удары беспилотников, детали ситуации раскрыл в своем телеграм-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

Из сообщения губернатора следует, что атаки дронов фиксировали в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Сочи и других районах Кубани. Власти перевели все службы в состояние максимальной готовности.

Сильнее всего от налета украинских дронов пострадал Новороссийск. В этом городе ранило восемь человек. Два ребенка и взрослый получили травмы в частном доме.

Еще троих ранило, когда обломки БПЛА влетели в многоэтажный жилой дом. Последние двое находились между Кабардинкой и Новороссийском. Власти этого города ранее предупреждали, что трасса на том участке временно закрыта.

Оперштаб Краснодарского края опубликовал видео последствий атаки.

Всего в Новороссийске фрагменты сбитых дронов повредили шесть многоквартирных домов, также повреждены два частных дома. Обломки беспилотников нашли на территории нескольких предприятий — каких именно, губернатор Кондратьев не сообщил.

При этом атака дронов ВСУ все еще продолжается, предупредил глава региона. Ее отражают силы и средства ПВО, дислоцированные в Краснодарском крае.

О том, что обломки украинского дрона попали в многоэтажку в Новороссийске, ранее также рассказывал мэр города-героя Андрей Кравченко. Из его сообщений следовало, что беспилотники атакуют Новороссийск с утра воскресения, 5 апреля.