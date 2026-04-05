В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Пулково временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.

Воздушная гавань временно принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства.

Утром над Ленобластью системы ПВО сбили 19 украинских дронов. Не обошлось без последствий: обломками повредило один из участков нефтепровода в районе порта Приморск. Обошлось без пострадавших.