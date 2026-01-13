Больше 10 дронов сбили над территорией России за ночь

В течение минувшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников в пяти регионах России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что семь БПЛА сбили в Ростовской области. Также по одному дрону ликвидировали в Крыму, Орловской, Курской и Белгородской областях.

Днем ранее в Балаклаве после атаки украинских беспилотников пострадали два многоквартирных дома, отмечал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Также осколки дронов посекли два автомобиля, среди местных жителей раненых нет.

Вечером 10 января над Воронежем уничтожили 17 украинских БПЛА. При падении обломков повреждения получили частные и многоквартирные дома, административные здания и гимназия.

Тогда пострадали четыре человека, жертвой террористической атаки стала учительница русского языка.