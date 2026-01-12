Два дома пострадали в Балаклаве после атаки БПЛА

Развожаев: в Балаклаве пострадали два дома при атаке украинских дронов

В результате атаки дронов ВСУ в Балаклаве повреждения получили два многоквартирных жилых дома. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В Балаклаве осколки повредили окна в двух многоквартирных жилых домах и посекли фасад дома», — написал он.

Кроме того, спасатели обнаружили на территории детского сада в Балаклаве мелкие осколки от сбитого БПЛА у входа.

«Собрали небольшое количество мелких фрагментов, повреждений здания не зафиксировали», — добавил губернатор.

Также в результате атаки осколки посекли два автомобиля. Среди местных жителей никто не пострадал, заключил Развожаев.

Минобороны России утром в понедельник рапортовало об уничтожении 13 дронов в течение прошедшей ночи, в том числе двух — над территорией Крыма.

До этого ракетчики сбили украинский беспилотник на подлете к Москве.