Жертвой удара ВСУ по Воронежу оказалась учительница русского языка

В результате атаки БПЛА на Воронеж погибла учительница русского языка и литературы, которая работала в местной школе. Ученики запомнили ее как грамотного и чуткого наставника. Об этом сообщили «Вести Воронеж» .

Из-за удара беспилотника 42-летняя женщина получила серьезную травму головы. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось.

«[Она] в прошлом году выпустила наш девятый класс, была у нас классным руководителем. Очень грамотный и чуткий учитель!» — рассказала изданию мать одного из выпускников Эмма.

Помимо педагога, еще одна женщина получила проникающее ранение брюшной полости, два жителя — легкие порезы.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал атаку ВСУ в ночь 11 января одной из самых сильных с начала СВО. По его словам, украинские боевики выбрали максимальное число гражданских объектов.