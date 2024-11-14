Российские военные успешно закрепляются на окраинах Купянска и продолжают наступление в этом районе. Об этом сообщил РИА «Новости» глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле», — сказал Ганчев.
Он уточнил, что наступательные действия идут к северо-востоку и юго-востоку от города.
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал, что российские войска разделили Купянское направление на две части. Положение украинских военных на этом участке тяжелое.
Ранее в Харьковской области российские войска освободили село Колесниковка и взяли под контроль Кругляковку. Политолог Максим Чирков в интервью 360.ru отметил, что ближайшие два-четыре месяца в спецоперации станут решающими.
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