Российские военные успешно закрепляются на окраинах Купянска и продолжают наступление в этом районе. Об этом сообщил РИА «Новости» глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле», — сказал Ганчев.

Он уточнил, что наступательные действия идут к северо-востоку и юго-востоку от города.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал, что российские войска разделили Купянское направление на две части. Положение украинских военных на этом участке тяжелое.

Ранее в Харьковской области российские войска освободили село Колесниковка и взяли под контроль Кругляковку. Политолог Максим Чирков в интервью 360.ru отметил, что ближайшие два-четыре месяца в спецоперации станут решающими.