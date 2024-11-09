Боуз усомнился в случайности болезни генерала ВСУ, рассказавшего о крахе фронта

Ситуация с болезнью генерал-полковника ВСУ Дмитрия Марченко выглядит очень странно. Об этом в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Марченко абсолютно случайно „серьезно заболел“ и подал в отставку», — саркастически написал он.

В конце октября офицер в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе заявил, что фронт ВСУ под натиском Вооруженных сил России развалился из-за усталости личного состава, дефицита резервов и разбалансировки управления. Также Марченко признался, что не видит никакого смысла во вторжении ВСУ на территорию Курской области.

В пятницу, 8 октября, стало известно Марченко уволился со службы в связи с состоянием здоровья, писали «Известия».

Российские военные освободили три населенных пункта в Курской области — Старую Сорочину, Новую Сорочину и Орловку. В боях за них противник потерял до 80 человек живой силы.