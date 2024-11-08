ВСУ выдавили из трех населенных пунктов Курской области

Российские военные освободили в Курской области три населенных пункта — деревни Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, в боях за эти населенные пункты ВСУ потеряли до 80 человек живой силы, один миномет, шесть пикапов, три боевые бронемашины, две боевые машины пехоты и два танка. Также один боевик сдался в плен.

Кроме того, российские военные полностью зачистили территорию Глушковского района. В районе села Веселое они устанавливают «зубы дракона», копают противотанковые рвы и организуют линию обороны. Минобороны эту информацию никак не комментировало.

Ранее российские военные применили в Курской области тяжелую трехтонную авиационную бомбу ФАБ-3000. Удар расчистил территорию площадью один квадратный километр, уничтожил несколько единиц боевых бронемашин, склад боеприпасов и подземный командный пункт ВСУ.