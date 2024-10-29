Фронт Вооруженных сил Украины посыпался по трем причинам. Об этом в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе заявил украинский генерал-полковник Дмитрий Марченко.

«Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся», — отметил военный.

По его словам, причинами послужили дефицит оружия и боеприпасов, нехватка людей и отсутствие пополнений и «разбалансирование управления».

На прошлой неделе российские военные из 114-й бригады 51-й армии подняли флаг своего подразделения на крыше одного из зданий в Горняке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что фронт отодвигается все дальше.