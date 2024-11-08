Генерал ВСУ уволился после заявлений об обвале фронта

Признавший обрушение фронта украинских войск генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко уволился со службы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

В конце октября высокопоставленный офицер заявлял, что под натиском Вооруженных сил России фронт ВСУ в Донбассе обрушился из-за дефицита резервов, усталости личного состава и разбалансировки управления.

«Недавно заявивший об обрушении фронта в Донбассе Марченко уволился со службы и сейчас проходит лечение. Говорит, что принял самое трудное решение в жизни, что работа „вымотала его физически“», — отметили журналисты.

Ранее стало известно, что российские военные освободили населенные пункты Старая Сорочина, Новая Сорочина и Орловка в Курской области. В боях за них противник лишился до 80 человек живой силы.

За прошлую неделю ВС России также нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, инфраструктуре и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.