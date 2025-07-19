Более 70 БПЛА сбили над российскими регионами за ночь

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 24 дрона сбили над территорией Ростовской области, 16 — над Московским регионом, 11 — над Брянской, 10 — над Калужской, три — над Курской, по два — над Липецкой, Тульской и Орловской, один — над Краснодарским краем.

Более 50 поездов задержали в Ростовской области из-за падения БПЛА на железную дорогу, РЖД отменила ряд пригородных электричек.

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин заявил о 13 сбитых украинских БПЛА на подлетах к российской столице. До этого обломки сбитого вражеского беспилотника повредили линию электропередач на территории Дмитровского городского округа.