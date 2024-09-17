Еще 10 беспилотников уничтожили силы ПВО в Брянской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Еще 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

Перед этим Богомаз заявил еще об одном беспилотнике.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Сотрудники оперативных и экстренных служб уже прибыли на место ЧП.

В ночь на 17 сентября средства ПВО сбили 16 украинских беспилотников над двумя российскими регионами. На Брянской областью — 15 дронов, над Курской — один.