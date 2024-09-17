Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Еще 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.
Перед этим Богомаз заявил еще об одном беспилотнике.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Сотрудники оперативных и экстренных служб уже прибыли на место ЧП.
В ночь на 17 сентября средства ПВО сбили 16 украинских беспилотников над двумя российскими регионами. На Брянской областью — 15 дронов, над Курской — один.
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Еще 10 беспилотников уничтожили силы ПВО в Брянской области
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