Более 50 иностранных журналистов отправились в Старобельск на место теракта

Иностранные журналисты выехали из Москвы в ЛНР на место удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Видео опубликовали в телеграм-канале RT .

«Более 50 иностранных журналистов направились на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске», — сообщила в телеграм-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Министерство пригласило в пресс-тур всех аккредитованных в Москве представителей зарубежных СМИ. Журналистам обещали доставить их в Старобельск в ближайшие сроки и предоставить возможность пообщаться со студентами, родителями и непосредственно теми, кто находился в эпицентре событий.

Захарова ранее сообщила, что от поездки в Старобельск отказались «Би-би-си», в CNN сослались на отпуск, а японским корреспондентам запретили освещать теракт в ЛНР.

Спасательно-поисковые работы в Старобельске завершены. В результате удара погиб 21 человек, в списке жертв — 18 девушек и трое юношей.