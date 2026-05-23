Журналисты со всего мира готовы приехать на место удара боевиков ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщил ТАСС .

Дипломат сказала, что Россия в кратчайшие сроки сформирует пул, в который приглашает абсолютно всех иностранных журналистов, находящихся на российской территории. Будет сделано все, чтобы они смогли добраться до ЛНР в самые кратчайшие сроки. Журналисты смогут пообщаться со всеми — и с детьми, и с их родителями.

«Самое главное — с очевидцами и с теми, кто непосредственно находился в эпицентре этой трагедии», — подчеркнула Захарова.

Она сообщила РИА «Новости», что в поездку в Старобельск готовы поехать журналисты со всех континентов. До этого она сообщала, что японские власти запретили своим корреспондентам освещать теракт ВСУ в ЛНР, представители американской CNN оказались в отпуске, а британская Би-би-си вообще отказалась от этой поездки.

Жители Старобельска организовали стихийный мемориал в память о погибших студентах, поставив два стола с цветами и мягкими игрушками. Между ними установлен черно-белый плакат, на котором изображена горящая свеча и надпись «Старобельск, 22.05.2026».