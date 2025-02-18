Более 50 домов на Кубани получили повреждения из-за украинских дронов

В результате атаки украинских беспилотников на Северский и Славянский районы Краснодарского края 16 и 17 февраля было повреждено более 50 домовладений. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«После атаки беспилотников в Славянском и Северском районах поврежден 51 дом», — отметили в пресс-службе.

В Славянском районе комиссия осмотрела дома по четырем из пяти адресов. Участок, где больше всего повреждений, осмотрят 18 февраля, там уже поработали сотрудники МЧС.

В поселке Ильском Северского района комиссия осмотрела все 46 домов и 2 нежилых объекта, о повреждениях которых сообщили жители. В этих домах проживает 122 человека.

Специалисты провели оценку ущерба и получили все необходимые документы от собственников. Владельцам домов окажут помощь в их восстановлении.

ВСУ 16 и 17 февраля совершили массированную атаку БПЛА на Краснодарский край. В результате пострадала женщина и четырехлетняя девочка. Российские средства ПВО сбили девять украинских дронов над Азовским морем и Кубанью.