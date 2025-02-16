Ребенок пострадал из-за падения обломков дрона в Славянске-на-Кубани

В Краснодарском крае в ходе атаки украинского беспилотника пострадала четырехлетняя девочка, ее госпитализировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Украинские боевики атаковали город Славянск-на-Кубани. Обломки дрона упали на частные жилые дома. В одном из них была повреждена кровля, а в другом — остекление.

«К сожалению, пострадала четырехлетняя девочка. Сейчас она находится в районной больнице, медики оказывают всю необходимую помощь», — уточнил губернатор.

Кондратьев добавил, что необходимости девочку доставят на лечение в Краснодар.

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали девять дронов ВСУ, пытающихся атаковать Краснодарский край. Шесть беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, а три — в небе над самим регионом.

Сегодня вечером российские зенитчики также уничтожили ударные дроны ВСУ над Бердянском и над акваторией Азовского моря рядом с ним.