Женщина пострадала при атаке дронов ВСУ на Краснодарский край

ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на Краснодарский край. В результате пострадала женщина, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«После падения обломков в поселке Ильском Северского района по предварительной информации повреждены 12 домов — в основном выбиты окна. Пострадала женщина, ей оказана первая медицинская помощь», — написал он.

Кондратьев отметил, что сотрудники спецслужб выехали на место ЧП. Глава региона поручил муниципалитету оперативно помочь с восстановлением поврежденных жилищ.

Ранее в ходе атаки украинского беспилотника на город Славянск-на-Кубани травмы получила четырехлетняя девочка. Ребенка госпитализировали. Также повреждения зафиксировали в частных жилых домах.

Ранее средства ПВО ликвидировали девять дронов ВСУ при попытке атаковать Краснодарский край. Шесть беспилотников сбили над акваторией Азовского моря.