Девять украинских БПЛА сбили над Азовским морем и Кубанью

Российские военнослужащие уничтожили девять украинских дронов, которые пытались совершить атаку на Краснодарский край. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 19:50 до 20:45 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в сообщении.

По данным ведомства, шесть беспилотников сбили над акваторией Азовского моря и три — в небе над Краснодарским краем.

Ранее после уничтожения воздушной цели в Славянске-на-Кубани обломки рухнули в поле на окраине города. Это привело к возгоранию сухой травы. По данным оперштаба, обошлось без пострадавших.

В четверг, 13 февраля, российские военные сбили семь украинских БПЛА над Республикой Крым. Пять дронов обнаружили над Крымом и два — над Черным морем.