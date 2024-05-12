Тело шестого погибшего достали из-под завалов на улице Щорса в Белгороде | 360°

12 мая 2024, 18:50
Тело шестого погибшего достали из-под завалов на улице Щорса в Белгороде
МЧС сообщило о шестом погибшем при обрушении подъезда дома в Белгороде
Спасатели извлекли тело шестого погибшего при обрушении подъезда многоэтажки на улице Щорса в Белгороде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Обрушение подъезда с 10-го по первый этаж произошло после обстрела ВСУ. По городу стреляли ракетами «Точка-У» и реактивными снарядами Vampire и «Ольха». По предварительным данным, удары наносили из района Казачьей Лопани в Харьковской области.
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По факту случившегося возбудили дело о теракте. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и волонтеры. Разбор обломков будет продолжаться и в ночное время. Строители и сотрудники ЖКХ установят для этого дополнительное освещение, сообщал ранее губернатор региона Вячеслав Гладков.
Среди пострадавших при сегодняшнем обстреле города есть двое детей. Полуторамесячного младенца доставят на лечение в Москву, 16-летний подросток будет восстанавливаться в белгородской больнице.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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