Появились кадры последствий атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Более 10 многоквартирных домов получили повреждения в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. Фото с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что из-за падения дронов повредилось остекление в нескольких квартирах.

Очевидец рассказал 360.ru, что слышал три взрыва в микрорайоне Сельмаш.

«На крышу упал соседнего дома, и осколками и взрывной волной побило пять-семь домов вокруг», — отметил он.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил в своем Telegram-канале, что попытки атаки беспилотников зафиксировали в Ростове-на-Дону и Чертковском районе.

По его словам, повреждения получили окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах, также пострадала газовая труба в одном из зданий. В светлое время суток специалисты приступят к восстановительным работам. В результате ЧП никто не пострадал, добавил губернатор.

Информацию о сбитых БПЛА подтвердило Минобороны. По его данным, в регионе ночью ликвидировали 18 дронов. Всего над российскими регионами нейтрализовали 36 аппаратов.