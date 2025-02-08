Появились кадры последствий атаки БПЛА в Ростове-на-Дону
Более 10 многоквартирных домов получили повреждения в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. Фото с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, что из-за падения дронов повредилось остекление в нескольких квартирах.
Очевидец рассказал 360.ru, что слышал три взрыва в микрорайоне Сельмаш.
«На крышу упал соседнего дома, и осколками и взрывной волной побило пять-семь домов вокруг», — отметил он.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил в своем Telegram-канале, что попытки атаки беспилотников зафиксировали в Ростове-на-Дону и Чертковском районе.
По его словам, повреждения получили окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах, также пострадала газовая труба в одном из зданий. В светлое время суток специалисты приступят к восстановительным работам. В результате ЧП никто не пострадал, добавил губернатор.
Информацию о сбитых БПЛА подтвердило Минобороны. По его данным, в регионе ночью ликвидировали 18 дронов. Всего над российскими регионами нейтрализовали 36 аппаратов.
В ночь на 8 февраля жители Ростовской области сообщили о прогремевших взрывах. В Сети появилась информация, что регион атаковали более 10 беспилотников.