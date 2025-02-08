В Ростове-на-Дону прозвучали более 10 мощных взрывов

Мощные взрывы прогремели в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Ростов главный» .

«В Чертково (самый север области) пролетели 10+ беспилотников и сразу же после были слышны взрывы!» — говорится в сообщении.

Мощные взрывы слышны также и на севере самого Ростова-на-Дону.

По данным Telegram-канала Baza, жители города сообщили, что атака беспилотников длится уже более часа. Слышны взрывы, предположительно, работает ПВО.

Официальной информации пока не появилось.

Ранее Минобороны России сообщило, что одну ночь с 5 на 6 февраля силы ПВО сбили над российскими регионами 28 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов уничтожили над Азовским морем — 13. Над Ростовской областью — восемь, над Краснодарским краем — шесть. Также один БПЛА сбили в небе над Астраханской областью.