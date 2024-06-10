Более 30 украинцев на грузовике прорвались через границу с Венгрией

Госпогранслужба: 32 украинца прорвались через границу с Венгрией на грузовике

Грузовик с военными номерами незаконно пересек государственную границу с Венгрией. Представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в интервью «Украинской правде» рассказал, что задержали 32 человека.

«Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону сопредельной страны», — сообщил Демченко.

Венгерская сторона обнаружила авто и задержала граждан Украины. Агентство УНИАН уточнило, что грузовик не состоял на учете воинских частей. Идут фильтрационно-проверочные мероприятия.

На Украине действует режим военного положения. Власти приняли закон об усилении мобилизации, мужчинам от 18 до 60 лет запретили выезд из страны.

Ранее дончанина на Украине осудили на пять лет за уклонение от мобилизации. Мужчина объяснял, что не может вступить в ряды ВСУ, так как его родители и бывшая жена живут на территории ДНР, но суд не счел объяснение уважительной причиной.

На службу людей призывают повсеместно. Например, в Закарпатье мобилизовали украинца, приехавшего на отдых с детьми.