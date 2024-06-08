В Закарпатье мобилизовали украинца, приехавшего на отдых с детьми

В Закарпатской области Украины сотрудники военкомата мобилизовали мужчину, который приехал в отпуск с детьми. Вместо отдыха он отправился в учебную часть в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на супругу мобилизованного.

По словам женщины, они поехали в отпуск с мужем, тещей, двумя детьми и племянницей в приграничное с Румынией село Солотвино. Но на вокзале мужчину задержали сотрудники погранслужбы. Основанием стало нахождение в пятикилометровой приграничной зоне без должных документов.

Украинца несколько часов продержали в погранпункте, после чего отправили в Хутский ТЦК (аналог военкомата). Адвоката к нему не пустили. Мужчину направили на медкомиссии и под угрозами заставили подписать заключение врачей. Он рассказал жене, что на его глазах военкомы избивали другого мобилизованного.

После этого задержанного сразу же отправили в учебный центр в Одессе.

Ранее дончанина на Украине приговорили к пяти годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Это максимальный срок по данной статье. Отказ от службы мужчина объяснил тем, что в ДНР живут его родители и жена. Суд не посчитал это уважительной причиной.