В Закарпатье мобилизовали украинца, приехавшего на отдых с детьми

Фото: РИА «Новости»

В Закарпатской области Украины сотрудники военкомата мобилизовали мужчину, который приехал в отпуск с детьми. Вместо отдыха он отправился в учебную часть в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на супругу мобилизованного.

По словам женщины, они поехали в отпуск с мужем, тещей, двумя детьми и племянницей в приграничное с Румынией село Солотвино. Но на вокзале мужчину задержали сотрудники погранслужбы. Основанием стало нахождение в пятикилометровой приграничной зоне без должных документов.

Украинца несколько часов продержали в погранпункте, после чего отправили в Хутский ТЦК (аналог военкомата). Адвоката к нему не пустили. Мужчину направили на медкомиссии и под угрозами заставили подписать заключение врачей. Он рассказал жене, что на его глазах военкомы избивали другого мобилизованного.

После этого задержанного сразу же отправили в учебный центр в Одессе.

Ранее дончанина на Украине приговорили к пяти годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Это максимальный срок по данной статье. Отказ от службы мужчина объяснил тем, что в ДНР живут его родители и жена. Суд не посчитал это уважительной причиной.

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