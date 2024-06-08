Дончанина на Украине осудили на 5 лет за уклонение от мобилизации

Жителя Украины приговорили к пяти годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Об этом сообщило украинское издание «Главком» со ссылкой на реестр судебных решений.

Это первый случай, когда жителя Украины приговаривают к максимальному сроку по статье об отказе от службы в армии.

Согласно данным дела, мужчину, который долгое время жил в Киеве, признали военнообязанным еще летом прошлого года. Осенью 2023 года он получил повестку, но не явился в территориальный центр комплектования. Свои действия он объяснил тем, что должен был ехать к пожилым родственникам. Кроме того, он добавил, что не может вступать в ряды ВСУ, так как его родители, а также бывшая жена живут на территории ДНР. Такое объяснение суд назвал неуважительной причиной.

Судьи не приняли во внимание ходатайство прокурора. Сторона защиты просила суд об условном сроке для украинца, однако ведомство расценило его действия как особо опасные для общества. Сразу после вынесения приговора его заключили под стражу.