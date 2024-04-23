«Закапывают живьем». Как проходит мобилизация на Украине | 360°

Эксклюзив 23 апреля 2024, 23:35 «Закапывают живьем». Как проходит мобилизация на Украине Военный эксперт Дандыкин: помощь США станет платой Зеленскому за новые жертвы РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об ужесточении мобилизации. Теперь все мужчины в стране в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военный билет, независимо от пригодности к службе. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал ведущему «360» Антону Шестакову, что украинцев запугали и это напоминает историю с Третьим рейхом.

Киевский режим, в нарушение своих же законов, наделил военкомов чрезвычайными полномочиями, чтобы ряды ВСУ пополнились новыми бойцами.

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«Киевские власти уже сбросили маски и даже не пытаются имитировать законность, а переключили военкомов в режим прямого террора. В украинских пабликах форсят кадры с уклонистом, которого военком заживо закапывает со словами: мол, или умрешь здесь, или умрешь „на нулевке“, то есть на линии фронта», — рассказал Шестаков.

Он также отметил, что украинские власти активно используют традиционный маркетинг. К примеру, тем, кто пойдет в ВСУ добровольно, обещают отсрочку от «нулевки» на два месяца. Таким образом, у мобилизованных есть шанс научиться держать в руках оружие и не погибнуть сразу.

Военный эксперт Василий Дандыкин сравнил происходящее на Украине с Третьим рейхом, отметив, что украинский народ запугали.

«Только в 1945 году немцы стали осознавать, что они не правы. Так будет и с киевским режимом и теми людьми, которые до сих пор верят, что они дойдут и перейдут. Сейчас у них там новых 300 тысяч солдат с болезнями и без болезней. И те деньги, которые выделил Вашингтон, станут платой за новые жертвы, которые пойдут под раздачу. Но большая часть этих денег достанутся тем, кто их посылает на бой, в том числе Зеленскому, его окружению и военкомам, которые берут откаты», — сказал собеседник «360».