В Харьков прибыли порядка 10 иностранных наемников, недавно приехавших на Украину из Франции. Их обнаружило местное сопротивление. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он обратил внимание, что боевики были в городе проездом. Они зашли перекусить в ларек с шаурмой и были «чистенькие и свеженькие». По словам Лебедева, наемники приехали со стороны Полтавы и Киева. Он добавил, что среди них были женщина и чернокожий.

Ранее Лебедев рассказал, что украинское командование перебросило из Николаевской и Херсонской областей регулярные армейские части, а на их место поставили заключенных, в том числе и женщин. По его словам, кадровых военных направили в Харьковскую или Сумскую области.