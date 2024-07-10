České noviny: чешский наемник попал под суд в Праге за службу в рядах ВСУ

Выступавший на стороне ВСУ в Буче и Ирпене чешский наемник оказался на скамье подсудимых. В Пражском городском суде состоялось слушание по делу чеха Филипа Симана, сообщило издание České noviny.

Ему предъявили обвинение в том, что он присваивал себе ценные вещи погибших военнослужащих и местного населения. Симану вменяют кражу электроники, ювелирных украшений, серебряных слитков и брендовых очков.

Сам подсудимый виновным себя не считает, заявляя, что мародерство поощрялось со стороны ВСУ, и все ценности передавались в штаб. Кроме того, Симану разрешалось проживать в домах, оставленных местными жителями.

Что касается незаконной службы в армии чужой страны, то обвиняемый, по его словам, руководствовался заявлениями политиков, которые уверяли, что те, кто поедут на Украину, останутся безнаказанными.

По этой статье чешскому наемнику грозит срок до пяти лет. Если обвинение докажет, что он занимался мародерством, то срок увеличится.

В воскресенье в Харьковской области ликвидировали наемника из Бразилии с позывным Sierra. Он заявлял, что отправился на Украину, чтобы устроить «сафари на русских».