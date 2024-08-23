Более 240 тонн гумпомощи доставили в Курскую область за сутки

МЧС: в Курскую область за сутки привезли более 240 тонн гумпомощи от регионов

Свыше 240 тонн гуманитарной помощи от регионов доставили в Курскую область за сутки. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе МЧС России.

«В частности, гумконвой МЧС России доставил в Курскую область продукты, детское питание, средства личной гигиены и постельные принадлежности, собранные для курян жителями Карачаево-Черкесской Республики», — передали в министерстве.

Накануне в приграничный регион прибыли 10 колонн с грузами, сформированными субъектами России, а также волонтерскими организациями. Товары первой необходимости в ближайшее время передадут населению.

По индивидуальным просьбам людей, находящихся в пунктах временного размещения, волонтеры привезли игрушки, обувь, школьные наборы.

Неравнодушные жители разных уголков России чем могут помогают своим соотечественникам, оказавшимся в беде. Ранее несколько пунктов сбора гумпомощи для пострадавшего региона открыли в Подмосковье. Также Московская область отправила 15 автобусов для эвакуации детей из Курска.

Украинские боевики на танках и бронетехнике напали на Курскую область 6 августа. Российские бойцы до сих пор продолжают отражать атаки противника. Посол России в США Анатолий Антонов выразил уверенность, что всех боевиков, напавших на российскую территорию, уничтожат.