Боевики ВСУ, напавшие на Курскую область, несомненно, будут уничтожены. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Ни у кого нет сомнения о том, что они будут уничтожены, не оттеснены, а уничтожены», — заявил дипломат.

Антонов отметил, что необходимо укреплять армию и флот, а также думать всем о защите своей Родины. Он добавил, что для проживающих за границей россиян главный вопрос был: как случилось, что «нацисты посмели попытаться повторить опыт 41-го года» и вторгнуться на территорию России.

Америка знала, что Украина совершит вылазку на Курскую область, заявил Антонов. В Киеве ничего не делают без отмашки США.