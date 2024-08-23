Украинских боевиков в Курской области не оттеснят, а уничтожат — Антонов

Антонов: напавшие на Курскую область боевики ВСУ будут несомненно уничтожены

Фото: РИА «Новости»

Боевики ВСУ, напавшие на Курскую область, несомненно, будут уничтожены. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Ни у кого нет сомнения о том, что они будут уничтожены, не оттеснены, а уничтожены», — заявил дипломат.

Антонов отметил, что необходимо укреплять армию и флот, а также думать всем о защите своей Родины. Он добавил, что для проживающих за границей россиян главный вопрос был: как случилось, что «нацисты посмели попытаться повторить опыт 41-го года» и вторгнуться на территорию России.

Америка знала, что Украина совершит вылазку на Курскую область, заявил Антонов. В Киеве ничего не делают без отмашки США.

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